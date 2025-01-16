أشرف حمادة إمام: أبارك لزيزو لتخطيه أهداف والدي..وهو أفضل لاعب حاليا في مصر

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد أشرف حمادة إمام، المحلل الرياضي، أن نادي الزمالك يقدم نتائج جيدة مع السويسري كريستيان جروس خلال الفترة الحالية، مشددا على أن أداء الفريق كان ممتع أمام حرس الحدود.

أشرف حمادة إمام: أبارك لزيزو لتخطيه أهداف والدي..وهو أفضل لاعب حاليا في مصر

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "الزمالك مع جروس يسير بخطى ثابتة ومن المتوقع أن يكون الفريق في مستوى مرتفع بشكل تدريجي والمدرب السويسري له فكر فني عالى للغاية".

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وعن تخطي زيزو لعدد أهداف والده، أضاف: "أهم حاجة عندنا نادي الزمالك.. الزمالك الأهم.. ألف مبرووك لزيزو.. زيزو حاليا أفضل لاعب في مصر".

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