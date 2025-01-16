قال الإعلامي خالد الغندور، إن عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش، سيعود لقيادة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد رحيله أمس.

خالد الغندور: ياسر علي يقود الطلائع أمام سيراميكا في كأس مصر وبسيوني يعود بعدها

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" ياسر علي سيتولى مهمة تدريب فريق طلائع الجيش في مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ ١٦ من بطولة كأس مصر".

وأضاف:" نجحت إدارة نادي طلائع الجيش في إقناع عبد الحميد بسيوني للعودة لتدريب الفريق من جديد لذلك سيعود لقيادة الفريق عقب مباراة سيراميكا بكأس مصر".