خالد الغندور: ياسر علي يقود الطلائع أمام سيراميكا في كأس مصر وبسيوني يعود بعدها
قال الإعلامي خالد الغندور، إن عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش، سيعود لقيادة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد رحيله أمس.
خالد الغندور: ياسر علي يقود الطلائع أمام سيراميكا في كأس مصر وبسيوني يعود بعدها
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" ياسر علي سيتولى مهمة تدريب فريق طلائع الجيش في مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ ١٦ من بطولة كأس مصر".
وأضاف:" نجحت إدارة نادي طلائع الجيش في إقناع عبد الحميد بسيوني للعودة لتدريب الفريق من جديد لذلك سيعود لقيادة الفريق عقب مباراة سيراميكا بكأس مصر".