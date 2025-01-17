34 مليون جنيه إيرادات فيلم الدشاش في أول أسبوعين

34 مليون جنيه إيرادات فيلم الدشاش في أول أسبوعين

الفجر الفني
فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

حقق فيلم “الدشاش” بطولة النجم محمد سعد إيرادات تجاوزت 34 مليون جنيه خلال 15 يومًا من عرضه في السينمات، وقد أضاف الفيلم إلى رصيده مبلغ مليون و640 ألف جنيه حصيلة إيرادات أمس الأربعاء، وذلك منذ انطلاق عرضه يوم 1 يناير الجاري.

 

فيلم الدشاش


قصة فيلم “الدشاش”

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.

 


أبطال فيلم “الدشاش”

ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

يعود النجم محمد سعد إلى شاشة السينما بفيلم “الدشاش” بعد غياب استمر 5 سنوات، حيث كان آخر أعماله فيلم “محمد حسين” الذي عُرض عام 2019. شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، وفاطمة كشري. الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

إبرادات فيلم الدشاش أحمد حلمي يهنئ محمد سعد على الدشاش لوك جامد وفيلم حديد البوستر التشويقي لفيلم الدشاش القائمة الكاملة لأبطال الدشاش لـ محمد سعد ابطال فيلم الدشاش الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش

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