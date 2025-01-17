تحت رعاية وزير الثقافة.. حكيم يتألق في حفل يناير بمسرح البالون

برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفل شهر يناير على مسرح البالون، والذي يحييه النجم الكبير حكيم يوم الخميس الموافق 30 يناير.

حكيم

ويأتي هذا الحفل في إطار خطة تطوير الفعاليات الفنية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال. وصرح الفنان تامر عبد المنعم بأن اختيار حكيم لإحياء الحفل يأتي تتويجًا لمسيرة الحفلات الشهرية الناجحة التي انطلقت منذ توليه رئاسة البيت الفني في سبتمبر الماضي.

بدأت هذه السلسلة بحفل احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة مع الفنان علي الحجار، تلاه حفل نوفمبر الذي أحياه الفنان إيهاب توفيق، وصولًا لحفل رأس السنة الذي شهد تألق الفنان مصطفى قمر. ويعد حفل حكيم استكمالًا لهذه الفعاليات المميزة التي تهدف إلى دعم الفنون الشعبية والاستعراضية وتعزيز التواصل مع الجمهور.

آخر أعمال حكيم الغنائية



أعاد النجم حكيم طرح أغنية “الصعيد يادولة” الفترة الماضية وذلك بعد أن طرحها في عام 2020 ضنت ألبومه الغنائية “الراجل الصح” وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شبيسي، ومكساچ المهندس أحمد جودة.

كلمات أغنية "الصعيد يا دولة"



الْفَرْع الرَّئِيسِيّ لمصنع الرُّجُولَة مَوْجُودٍ عَلَى أَرْضِنَا

الْعِزَّة والْكَرَامَةِ وَ هرمون الشَّهَامَة

بيجروا فِي دُمْنَا دَه إِحَنًا الْمَعْنِيّ الْحَقِيقِيّ لِكَلِمَة مُرَجَّلَة

راكزين زِيّ الْجِبَال ملناش فِي الهرجلة

الصَّعِيد يَا دَوْلَة يَا أَرْضُ العتاولة واخدين الرُّجُولَة والتَّقْدِير مُقَاوَلَةٌ

الصَّعِيدِيّ جَدَع وَيُسَدّ عُمْرِهِ مَا بيفتري عَلَى حَدِّ

قَلْبِه جَامِد رَأْسَه لِفَوْق تُلَاقِي رَاجِلٌ وَقْت الْجَدّ

بَلَد الرَّجَّالَة إلَى تَشَرَّف

بَلَد الْإِبْطَال نَبَع الجدعان

فِي الشِّدَّةِ إِحَنًا إِحَنًا إلَى بنتصرف

و بِقَلْب نسد فِي أَيِّ مَكَان

الصَّعِيدِيّ جَدَع وَيُسَدّ عُمْرِهِ مَا بيفتري عَلَى حَدِّ



الصَّعِيد يَا دَوْلَة يَا أَرْضُ العتاولة

واخدين الرُّجُولَة والتَّقْدِير مُقَاوَلَةٌ.