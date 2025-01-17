ريال مدريد يكتسح سيلتا فيجو بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز أمام سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات دور الـ16.

أحداث مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس الملك

سجل كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، بعد مجهود فردي رائع من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد مبابي تسديدة يسارية قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 48، بعد تمريرة من براهيم دياز إلى فينيسيوس الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى سيلتا فيجو.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 77، وذلك لوجود تسلل على فينيسيوس جونيور الذي مرر الكرة إلى جولر قبل تسجيل الأخير للهدف.

وقلص جوناثان بامبا الفارق لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 88، بعد تمريرة بالخطأ من إدواردو كامافينجا ليستغلها سوتيلو بتمريرة إلى زميله بامبا الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل ماركوس ألونسو لصالح سيلتا فيجو في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 2+90 عن طريق ركلة جزاء، تسبب فيها راؤول أسينسيو، نفذها ألونسو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري لونين.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وأحرز إندريك فيليبي الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 107، بعد تمريرة من أردا جولر إلى فيليبي الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة صاروخية بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع فيديريكو فالفيردي أن يحرز الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 12، بعد تمريرة من أنطونيو روديجر إلى فالفيردي الذي سدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن إندريك فيليبي من تسجيل الهدف الخامس لصالح ريال مدريد والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 119، بعد ركلة ركنية، نفذها أردا جولر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها فيليبي بقدمه اليسرى ثم سدد الأخير تسديدة رائعة بكعب القدم، مرت من بين أقدام الحارس إيفان فيلار، وسكنت الشباك في منتصف المرمى.