مصرع صديقين فى انقلاب دراجة بخارية بمركز سوهاج.. التفاصيل

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أرشيفية
أرشيفية

لقى عامل مصرعه فى العقد الثانى من العمر هوا وصديقه، ادعاء حادث سير دراجة بخارية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد الأول، مما أدى لانقلابهم بجانب الطريق ومصرعهم فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم  مركز سوهاج يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول كل من:- 
المدعو" مصطفي. ك.ع"  25 سنه عامل  " جثة هامدة "، صديقه المدعو "حمدي. م. ا"   22 سنه " جثة هامدة " إلى مستشفي سوهاج العام [ إدعاء حادث دراجة بخارية ]،ومقيمان بمركز سوهاج.

افادا  كل من:- 
شقيق الأول المدعو "محمد " 39 سنه  عامل، شقيق الثاني المدعو "مصطفي" 29 سنه حاصل علي ليسانس ومقيمان بذات الناحية، أثناء قيادة الأول دراجته البخارية " وبرفقته الثاني علي الطريق دائرة المركز، أختل مقود الدراجة بيده مما أدي لإنقلابهما علي جانب الطريق ووفاتهما ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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