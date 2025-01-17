مصرع طفلة غرقًا في ترعة بمركز ساقلتة بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها فى العقد الأول من العمر، أثناء اللعب واللهو أمام المنزل انزلقت قدماها وسقط بها، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ساقلتة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بغرق طفلة فى ترعه بدائرة المركز، وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى.

وبالانتقال والفحص تبين، غرق الطفله " جومانه.م. ح " 8 سنوات تلميذه، ومقيمه بذات الناحية، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي ساقلته المركزي.

افادت والدتها المدعوه " ماجده. ح.ع" 32 سنه ربة منزل، ومقيمه بذات الناحية، أثناء لهو نجلتها المذكوره علي حافة الترعة أمام المنزل إنزلقت قدماها وسقطت بها، مما أدي لوفاتها غرقًا، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق ".

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.