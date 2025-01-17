هشام حنفي: جدول الدوري المنتظم خلق تنافس بشكل كبير بين الأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث هشام حنفي لاعب النادي الأهلي السابق، عن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هشام حنفي: جدول الدوري المنتظم خلق تنافس بشكل كبير بين الأندية

وقال هشام حنفي عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "جدول الدوري المنتظم خلق تنافس بشكل كبير بين الأندية وأتوقع استمرار المنافسة حتى اللحظات الأخيرة هذا الموسم".

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وأضاف نجم الأهلي السابق: "جروس قدم مباراة تكتيكية مميزة أمام حرس الحدود ونجح في تحقيق فوز مستحق بأداء جيد جدا هو الأفضل هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا:" الأهلي والزمالك يركزان على الشغل الهجومي أكثر من الدفاعي، ومن وجهة نظري إمام عاشور يقلد احتفال إيفونا لاعب الأهلي السابق وليس شئ آخر".

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