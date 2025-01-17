مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بمركز جرجا بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

شهد الطريق الصحراوى الغربى بمركز جرجا، حادث انقلاب سيارة نصف نقل، تابعه لإحدى الشركات الخاصة، اختلت عجلة القيادة بيدة نتيجة انفجار إطار السياره، ممادى أدى لانقلابها بجانب الطريق.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوجود حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي بدائره المركز، ووجود متوفى ومصاب.

وبالانتقال والفحص تبين، أنه 
أثناء سير السيارة نصف نقل، تابعة لشركة خاصة " قيادة المدعو " وليد.ع. ح " 43 سنه سائق، ومقيم القاهرة قادمة من محافظة الأقصر إتجاه محافظة القاهرة، إختلت عجلة القياده بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق، نجم عن الحادث وفاة مستقل السيارة المدعو  "مصطفي.ع.س"  35 سنه سائق، ومقيم الجيزة، وإصابة قائد السيارة " إشتباه
ما بعد الإرتجاج "، وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مصرع وفاة سائق مركز جرجا مديرية أمن سوهاج

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