حودة بندق يحتفل بعيد ميلاد زوجته في أجواء رومانسية عبر إنستجرام

احتفل المطرب الشعبي حودة بندق بعيد ميلاد زوجته منة، في أجواء رومانسية مليئة بالحب والمفاجآت، حيث شارك متابعيه على حسابه الرسمي بمنصة إنستجرام صورة تجمعهما وسط ديكور مميز مزين بالبالونات والهدايا والذكريات الخاصة بهما.

وحرص بندق على التعبير عن مشاعره تجاه زوجته من خلال رسالة رومانسية كتب فيها:

"17/1/1999 يوم مميز كهذا هو الفرصة المثالية لأظهر لكِ أكثر مما ستعرفين أبدًا، لذا حتى لو نسيت أن أقول هذه الكلمات كل يوم، تذكري أنكِ أحبك أكثر مما أقول غالبًا.. عيد ميلاد سعيد حبيبتي منة."

وقد لاقت الصورة والرسالة تفاعلًا كبيرًا من جمهوره، حيث انهالت التعليقات التي هنأت زوجته بعيد ميلادها، وأشادت بالرومانسية التي تجمعهما.

يذكر أن حودة بندق يُعد من أبرز المطربين الشعبيين في مصر حاليًا، وحقق نجاحًا كبيرًا بأغانيه التي تحظى بشعبية واسعة بين الشباب، كما أنه يحرص على مشاركة جمهوره بلحظاته الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.