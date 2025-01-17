وائل القباني: الزمالك لديه مشاكل دفاعية ويجب حلها سريعًا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض يعاني على مستوى خط الدفاع هذا الموسم.

وائل القباني: الزمالك لديه مشاكل دفاعية ويجب حلها سريعًا

وقال وائل القباني عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "نادي الزمالك مازال لديه مشاكل دفاعية ويجب حلها في أسرع وقت هذا الموسم".

وأضاف: "مباراة الحدود هي الأفضل للزمالك تحت قيادة جروس، والفريق قدم مباراة كبيرة اليوم على المستوى التكتيكي".

وأكمل: "جروس دخل مباراة الحدود من أجل الفوز فقط وزيزو قدم مباراة ممتازة".

واختتم حديثه قائلًا: "مستوى مصطفى شلبي غير ثابت رغم إمكانياته الكبيرة، واللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة ولكنه غير قادر على استغلالها مع الفريق".
 

مواد متعلقة

شبيبة القبائل يرفض بيع لاعبه بعد اهتمام الأهلي

الزوراء العراقي يرسل عرضًا رسميًا إلى الأهلي بعد الاتفاق مع كهربا

الأكثر قراءة

قرار جديد من لجنة الحكام الرئيسية فما القصة؟

نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

مرموش أساسي أمام دورتموند وتوبمولر يتجاهل أنباء الرحيل

هيراكليس يصعد لدور الثمانية في كأس هولندا بثنائية في دي جرافشاب

الدوري الإيطالي.. كفاراتسخيليا يقول "وداعًا" لنابولي

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

مدرب الهلال: رحيل نيمار مسألة وقت

نورويتش سيتي يعزز صفوفه بالتشيكي ماتي يوراسيك