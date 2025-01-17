يعتزم دينو توبمولر، مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت، الدفع بالنجم الدولي المصري عمر مرموش أمام بوروسيا دورتموند، غدًا الجمعة، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

مرموش أساسي أمام دورتموند وتوبمولر يتجاهل أنباء الرحيل

ويأتي ذلك، رغم التكهنات المثارة بشأن انتقال مرموش الوشيك لصفوف فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال توبمولر للصحافيين اليوم الخميس: "لا توجد أي مستجدات، سيلعب مرموش المباراة، لا يمكنني سوى تقييم الوضع الراهن والتصرف وفقًا لذلك".

وتواجد مرموش (25 عامًا) في القائمة الأساسية بجميع المباريات التي خاضها الفريق الملقب بـ "النسور"، صاحب المركز الثالث في ترتيب "البوندسليغا" حاليًا، هذا الشهر.

ويعاني دورتموند من النتائج المهتزة خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب المسابقة، غير أن توبمولر لا يكترث بالمشاكل الحالية التي يعاني منها منافسه.

وشدد مدرب فرانكفورت (44 عامًا) على أن "المهمة ستكون صعبة أمام فريق يتمتع بكفاءة فردية عالية للغاية".

وأضاف توبمولر: "نحن بحاجة إلى أداء على أعلى مستوى وجماهير متحمسة، وبعدها كل شيء ممكن ولا يهم من هو الخصم".