نورويتش سيتي يعزز صفوفه بالتشيكي ماتي يوراسيك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

عزز فريق نورويتش سيتي، الناشط ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب)، صفوفه بالتعاقد مع ماتي يوراسيك، جناح فريق سلافيا براغ التشيكي، اليوم الخميس.

نورويتش سيتي يعزز صفوفه بالتشيكي ماتي يوراسيك

ويشكل التعاقد مع اللاعب التشيكي إضافة قوية للغاية لنورويتش، الذي يطمع في الصعود لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع يوراسيك /21 عاما/ عقدا حتى يونيو 2030، بعد أن دفع نورويتش رسوما قدرها 9ر6 مليون يورو (1ر7 مليون دولار).

ويعتبر يوراسيك نجما صاعدا في كرة القدم التشيكية، لكنه واجه صعوبة في الدخول للتشكيلة الأساسية لسلافيا، علما بأنه سجل هدفا واحدا هذا الموسم في الدوري المحلي وآخر في الدوري الأوروبي.

 

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نورويتش سيتي يعزز صفوفه بالتشيكي ماتي يوراسيك