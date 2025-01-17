الدوري الإيطالي.. كفاراتسخيليا يقول "وداعًا" لنابولي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

ودع المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ناديه الحالي نابولي الخميس عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، في ضوء حديث وسائل الإعلام عن إمكانية انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

الدوري الإيطالي.. كفاراتسخيليا يقول "وداعًا" لنابولي

وقال الجناح الأيسر البالغ 23 عاما دون أن يشير إلى وجهته المستقبلية "الأمر صعب بالنسبة لي، ولكن حان وقت الوداع".

واعترف كفاراتسخيليا الذي نشر فيديو يلقي فيه الضوء عن محطات عدة له في مدينة نابولي والذي لعب دورا بارزا في قيادة النادي الجنوبي إلى لقب الدوري الإيطالي في عام 2023 واختير حينها أفضل لاعب في الموسم، بأنه عاش "لحظات لا تصدق" و"مشاعر غير عادية".

وأكد اللاعب الجورجي متوجها للنادي الذي لعب معه منذ يوليو 2022 أنه كان "شرفا عظيما أن يرتدي قميصه، أقول وداعا لكم، لكنكم ستبقون دائما في قلبي".

كما تقدم كفاراتسخيليا بتحية إلى أسطورة النادي والمنتخب الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا.

وأفادت تقارير إعلامية أنّ سان جرمان يجري مفاوضات على قدم وساق لضم كفاراتسخيليا، بعدما علمت أنه سبق أن أعلن أنتونيو كونتي مدرب نابولي، السبت، أن مهاجمه الجورجي طلب الرحيل عن النادي.

 

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