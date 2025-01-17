هيراكليس يصعد لدور الثمانية في كأس هولندا بثنائية في دي جرافشاب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تأهل فريق هيراكليس ألميلو لدور الثمانية ببطولة كأس هولندا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه دي جرافشاب، اليوم الخميس، في دور الـ16 للمسابقة.

هيراكليس يصعد لدور الثمانية في كأس هولندا بثنائية في دي جرافشاب

وافتتح لاعب الوسط المخضرم توماس برونز التسجيل لمصلحة هيراكليس، الذي يلعب بالدوري الهولندي الممتاز، في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله صوف بودجوريانو الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وبذلك، لحق هيراكليس بركب المتأهلين لدور الثمانية في البطولة، التي شهدت صعود أيندهوفن وفينورد روتردام وجو أهيد إيجلز وأوتريخت وألكمار ونوردفيك أيضا.

في المقابل، تأتي تلك الخسارة، لتنهي أحلام دي جرافشاب، الناشط بدوري الدرجة الأولى الهولندي، في مواصلة مغامرته ببطولة الكأس.

 

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