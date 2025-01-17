نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، الفوز على نظيره ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

سجل في الدقيقة 43 من الشوط الأول، اللاعب مانويل أوجارتي نجم فريق مانشستر يونايتد هدف عكسي لصالح فريق ساوثهامتون.


وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب أمادا تراوري نجم فريق مانشستر يونايتد من إدراك هدف التعادل في شباك ساوثهامبتون، عند الدقيقة 82 بعد تسديدة رائعة.

ثم أضاف تراوري هدف مانشستر يونايتد، في الدقيقة 90 من أحداث الشوط الثاني، بعد أسيست من زميله كريستيان إريكسن. 

وسجل تراوري الهدف الثالث لصالح فريق مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 90+4 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.
 

مواد متعلقة

هيراكليس يصعد لدور الثمانية في كأس هولندا بثنائية في دي جرافشاب

الدوري الإيطالي.. كفاراتسخيليا يقول "وداعًا" لنابولي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

قرار جديد من لجنة الحكام الرئيسية فما القصة؟

نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

مرموش أساسي أمام دورتموند وتوبمولر يتجاهل أنباء الرحيل

هيراكليس يصعد لدور الثمانية في كأس هولندا بثنائية في دي جرافشاب

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

الدوري الإيطالي.. كفاراتسخيليا يقول "وداعًا" لنابولي

مدرب الهلال: رحيل نيمار مسألة وقت

نورويتش سيتي يعزز صفوفه بالتشيكي ماتي يوراسيك