قرار جديد من لجنة الحكام الرئيسية فما القصة؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

أصدرت لجنة الحكام الرئيسية قرار جديد وذلك من أجل حسم مصير الحكام العاملون في الأندية بجانب عملهم في التحكيم.

قرار جديد من لجنة الحكام الرئيسية فما القصة؟

وأخطرت اللجنة الرئيسية لجميع اللجان الفرعية بمنح مهلة تبدأ من اليوم حتى فبراير المقبل من أجل حسم التواجد في المنصبين.

وينطبق القرار على المتواجدون في الإدارات ورؤساء الأندية ومجالس الشباب ليكون الاختيار أمامهم إما باستكمال العمل في الأندية أو الاستمرار بالتحكيم.


ويأتي القرار بعد جدل كبير الفترة الماضية بشأن عمل الحكام في الأندية  بجانب التحكيم، ليكون هدف القرار تطبيق العدالة والمساواة بين جميع الحكام.

القرار لاقى تفاعل كبير من جانب المتابعين لأخبار الوسط التحكيمي وسط تساؤلات حول التقدير المادي والمعنوي حال اختيارهم الاستمرار كحكام
 

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