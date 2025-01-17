خالد الغندور: فاركو يحسم مصير محمود جهاد من عروض الزمالك وبيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك قدم عرض جديد اليوم لنادي فاركو للحصول على خدمات محمود جهاد متوسط ميدان الفريق.

خالد الغندور: فاركو يحسم مصير محمود جهاد من عروض الزمالك وبيراميدز



وتابع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك عرض على نادي فاركو ٢٠ مليون يتم سدادهم بالتقسيط وانتقال لاعب أو اثنين لفريق فاركو".

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وأكمل:" بيراميدز عرض ٢٠ مليون "كاش" ولكن نادي فاركو رفض العرضين ويريد ٣٠ مليون "كاش" للموافقة على بيع اللاعب".

واختتم الغندور:" اللاعب رغبته تميل إلى بيراميدز لأنه حصل على وعد بالمشاركة كأساسي في تشكيل الفريق".
 

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