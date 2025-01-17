خالد الغندور: الزمالك يتواصل مع رئيس أحد لقطع إعارة ميشالاك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل اليوم مع رئيس نادي أحد السعودي محمد عبد الهادي من أجل قطع إعارة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك.

خالد الغندور: الزمالك يتواصل مع رئيس أحد لقطع إعارة ميشالاك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك يسعى حاليًا لتجهيز مستحقات اللاعب البولندي ومن ثم قطع إعارته ورحيله عن صفوف الفريق".

txt

مرموش أساسي أمام دورتموند وتوبمولر يتجاهل أنباء الرحيل

txt

مدرب الهلال: رحيل نيمار مسألة وقت

واختتم:" ميشالاك لم يظهر بالمستوى المنتظر منه والزمالك قرر قطع إعارته وعودته إلى ناديه بعد مناقشة الجهاز الفني بقيادة جروس في الأمر".
 

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي.. كفاراتسخيليا يقول "وداعًا" لنابولي

نورويتش سيتي يعزز صفوفه بالتشيكي ماتي يوراسيك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

طروب تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها مع منى الشاذلي: تصريحات نارية عن الغربة ومشوارها الفني

خالد الغندور: الزمالك يتواصل مع رئيس أحد لقطع إعارة ميشالاك

محمد إسماعيل: زياد كمال لاعبًا في صفوف الزمالك حتى الآن.. ولا يوجد عروض لثلاثي إنبي

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

خالد الغندور: فاركو يحسم مصير محمود جهاد من عروض الزمالك وبيراميدز

خالد الغندور: زياد كمال يرفض تخفيض مستحقاته في الزمالك وجلسة أخيرة للاتفاق على الجدولة

مي عز الدين تتصدر تريند جوجل بعد الإعلان عن مشاركتها في "الحب كله"

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية