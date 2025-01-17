قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل اليوم مع رئيس نادي أحد السعودي محمد عبد الهادي من أجل قطع إعارة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك.

خالد الغندور: الزمالك يتواصل مع رئيس أحد لقطع إعارة ميشالاك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك يسعى حاليًا لتجهيز مستحقات اللاعب البولندي ومن ثم قطع إعارته ورحيله عن صفوف الفريق".

واختتم:" ميشالاك لم يظهر بالمستوى المنتظر منه والزمالك قرر قطع إعارته وعودته إلى ناديه بعد مناقشة الجهاز الفني بقيادة جروس في الأمر".

