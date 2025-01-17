محمد إسماعيل: زياد كمال لاعبًا في صفوف الزمالك حتى الآن.. ولا يوجد عروض لثلاثي إنبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال محمد إسماعيل المدير الفني لنادي إنبي إن الفريق البترولي خلال الفترة الأخيرة يقدم أداء جيد في المباريات وينقصه فقط العمل بشكل أكبر على الجزئية الهجومية.

محمد إسماعيل: زياد كمال لاعبًا في صفوف الزمالك حتى الآن.. ولا يوجد عروض لثلاثي إنبي

وتابع محمد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أكيد لما بنبيع أي لاعب أو تعيره لازم بيكون له بديل وأثنين داخل النادي".

وأكمل: "نمتلك قطاع ناشئين قوي يدعم الفريق الأول ونُجهز اللاعبين لمنحهم الفرصة في الفريق الأول لتدعيمنا في المراكز التي نحتاجها".

واستطرد: "الاستغناء عن علي فوزي وأحمد يوسف بسبب وجود بديل قوي في النادي وعلي فوزي أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في الدوري المصري وأعطى الكثير لنادي إنبي".

وأردف: "لا يوجد عروض لشكشك أو كلوشا أو أحمد نادر حواش حتى الآن".

وأشار: "زياد كمال حتى الآن لاعبًا في صفوف نادي الزمالك ولم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الزمالك واللاعب لقطع إعارته وأعتقد إن ما يعطل ذلك هو العنصر المالي".

واختتم: "دعمنا صفوفنا بحسام غانم "إيفونا" من الجونة ونحاول دائمًا اختيار صفقاتنا بشكل جيد".
 

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