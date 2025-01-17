ترتيب الدوري السعودي.. اشتعال المنافسة بين الهلال والاتحاد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أمطر ​​الهلال​​ شباك ضيّفهِ ​الفتح​ بتسعة أهداف نظيفة مسجّلًا النتيجة الأكبر هذا الموسم في دوري روشن، وذلك خلال المباراة الّتي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ15 من ​​الدوري السعودي​​، وعاد اتّحاد جدّة لتقاسُم الصدارة مع ​الهلال​ بفوّزهِ الكبير على أرضهِ وبيّن جماهيرهِ أمام ضيّفهِ فريق ​الرائد​ بأربعة أهداف مقابل هدف.

ترتيب الدوري السعودي.. اشتعال المنافسة بين الهلال والاتحاد

وتستمر المنافسة بيّنهما مبتعدين عن صاحب المركز الثالث ​النصر​ بـ12 نقطة قبل مباراة النصر من الجولة الـ15.

وإليّكم جدول ترتيب الدوري السعودي:

1- الهلال: 40 نقطة من 15 مباراة

2- ​اتحاد جدة​: 40 نقطة من 15 مباراة

3- النصر: 28 نقطة من 14 مباراة

4- ​القادسية​: 28 نقطة من 14 مباراة

5- ​أهلي جدة​: 26 نقطة من 15 مباراة

 

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