ترتيب الدوري السعودي.. اشتعال المنافسة بين الهلال والاتحاد
أمطر الهلال شباك ضيّفهِ الفتح بتسعة أهداف نظيفة مسجّلًا النتيجة الأكبر هذا الموسم في دوري روشن، وذلك خلال المباراة الّتي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي، وعاد اتّحاد جدّة لتقاسُم الصدارة مع الهلال بفوّزهِ الكبير على أرضهِ وبيّن جماهيرهِ أمام ضيّفهِ فريق الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف.
ترتيب الدوري السعودي.. اشتعال المنافسة بين الهلال والاتحاد
وتستمر المنافسة بيّنهما مبتعدين عن صاحب المركز الثالث النصر بـ12 نقطة قبل مباراة النصر من الجولة الـ15.
وإليّكم جدول ترتيب الدوري السعودي:
1- الهلال: 40 نقطة من 15 مباراة
2- اتحاد جدة: 40 نقطة من 15 مباراة
3- النصر: 28 نقطة من 14 مباراة
4- القادسية: 28 نقطة من 14 مباراة
5- أهلي جدة: 26 نقطة من 15 مباراة