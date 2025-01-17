أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 17-1-2024 في قنا

محافظات
الفاكهة
الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الجمعة، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:
موز بلدى 20 جنيه
برتقال بلدى عصير 20 جنيه 
برتقال سكرى. جنيهًا 
يوسفي بلدى. 20 جنيه 
يوسفي بلدى فاخر. 30 جنيه
كيلو فراوله 90 جنيه 
طبق توت إسباني 35 جنيه
يوسفي كلامنتينا 25 جنيه
تفاح اصفر لبنانى 70جنيهًا
تفاح احمر لبنانى. 70 جنيهًا
شهد عراقي. 25 جنيهًا 
بلح اسود تلاجات 25 جنيه 
كاكا بناتى. 50 جنيه 
قشطة عبدالرازق فاخر 200جنيه 
رمان سكرى 40 جنيه 
جوافه بناتى 30 جنيه
كمترى افريقي جنيه
برقوق اسود. 120 جنيه
بلح سيوه 100 جنيه 
مانجو كيت اسمعلاوى 65 جنيه 
كيلو دراجون فروت(التنين). 200 جنيها 
تين برشومى. 30 جنيه
برتقال بصرة اصفر 20 جنيه 
برتقال بلدى عصير 20 جنيهًا
عنب كرمسون احمر. 70 جنيه 
تفاح اصفر ايطالى. 90 جنيه 
تفاح سكرى ايطالى. 90 جنيه 
كنتالوب عريشى. 25 جنيه
واحده اناناس سكرى 150 جنيه 
كيلو كيوى ايرانى 150 جنيه 
أفوكادو مستورد. 200 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 17 المطالب 2024 في قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الخضراوات قنا خضار قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

وكيل تعليم قنا: انتهاء كافة الاستعدادات لامتحان الشهادة الإعدادية

323 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا

أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2024 في محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل..منير مكرم يعلن وفاة الفنان فكري صادق

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 17-1-2025

الكرملين يحذر من أي تعاون بين بريطانيا وأوكرانيا عند بحر آزوف

بلباو يودع كأس ملك إسبانيا بالسقوط أمام أوساسونا.. وسوسيداد يبلغ دور الثمانية

موعد مباراة الخليج أمام العروبة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

عاجل.. صادرات مصر الزراعية تحقق رقم قياسى غير مسبوق خلال عام 2024

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 17-1-2025 في محافظة البحيرة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 17-1-2025 في أسواق محافظة البحيرة