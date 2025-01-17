موعد مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد نادي النصر  لمواجهة نظيره التعاون وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

موعد مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي والقناة الناقلة

النصر  احتل المركز الثالث  برصيد ٢١ نقطة، من ١٤ مباراة حقق الفوز في ٨ مباريات وتعادل في ٤ مباريات وهزم في مباراتين.

النصر يكسب الأخدود ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين

موعد مباراة النصر اليوم أمام الأخدود في الدوري السعودي والقناة الناقلة

بينما على الجانب الاخر يحتل التعاون المركز الثامن برصيد ٢٨ نقطة، من ١٤ مباراة حقق الفوز في ٦  مباريات وتعادل في خمسة وهزم في  ٥ مباريات.

موعد مباراة  النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

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