يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره التعاون وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

موعد مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي والقناة الناقلة

النصر احتل المركز الثالث برصيد ٢١ نقطة، من ١٤ مباراة حقق الفوز في ٨ مباريات وتعادل في ٤ مباريات وهزم في مباراتين.

بينما على الجانب الاخر يحتل التعاون المركز الثامن برصيد ٢٨ نقطة، من ١٤ مباراة حقق الفوز في ٦ مباريات وتعادل في خمسة وهزم في ٥ مباريات.

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.