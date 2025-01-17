محافظ أسيوط يتفقد أعمال زراعة 150 فدان من محصول القمح بالوادي الأسيوطي

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة أعمال زراعة 150 فدان من محصول القمح بمزرعة الوادي الأسيوطي التابعة لإدارة الإنتاج بالظهير الصحراوي لمركز الفتح؛ وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارع المكشوفة ومزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة لتحقيق أقصى استفادة منها تنفيذًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة تحقيقًا لرؤية مصر 2030

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق بأسيوط، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة

وحيث تفقد محافظ أسيوط زراعة 150 فدان من أراضي مزرعة الوادي الأسيوطي بمركز الفتح والتي سبق وأن تم تمهيدها وتسويتها وإعدادها للزراعة وتوصيل مياه المعالجة ثلاثيًا لاستخدامها للري فضلًا عن إطلاق وتشغيل خط ري بئر 9 لري الأرض بنظام الرشاشات الذي تم تنفيذه لترشيد إستهلاك المياه في عملية الري.

وأشاد المحافظ بالمشاركة المجتمعية ومشاركتهم في تطوير وزراعة 150فدان من محصول القمح بمزرعة الوادي الأسيوطي ضمن الجهود التي تعمل المحافظة على تنفيذها وتعظيم الموارد الذاتية وتوفير الاحتياجات الغذائية والإستفادة من الأماكن غير المستغلة بها عن طريق زراعة المساحة الكلية للمزرعة لتحقيق أعلى إنتاجية في أسرع وقت ممكن وهو ما يساهم في توفير فرص العمل لشباب الخريجين لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود المبذولة لكافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين داعيًا كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للمشاركة في العمل العام مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لهم وتذليل العقبات أمام تعظيم الإستفادة من تلك المشروعات التابعة للمحافظة بما يعود بالنفع على أبنائها ويساهم في تنمية الموارد وتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات.