موعد مباراة سموحة وزد في كأس مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد ضيفا ثقيلا على نظيره فريق سموحة اليوم الجمعة الموافق 17 يناير الحالي في لقاء حاسم بينهم بستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات دور 16 من كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك سموحة وزد

وتنطلق صافرة بداية مباراة سموحة وزد مساء اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة والساعة 6:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي.

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كيف تأهل سموحة وزد؟

وتأهل زد إلى دور 16 بعد الفوز على ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما وصل سموحة لثمن النهائي حيث انتصر أمام منتخب السويس بهدف دون مقابل.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وزد

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر: نايل سات

التردد: 11862

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

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