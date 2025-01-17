سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم 17 يناير 2025

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم 17-1-2025 تراجعًا ملحوظًا سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.38 للشراء و50.48 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات في عدد من البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.38 للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسعر الدولار فى بنك مصر 50.38 للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 50.44 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وببنك قناة السويس سجل سعر الدولار 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وببنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 50.38 للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الافريقى الدولى

وسجل الدولار في البنك العربى الافريقى الدولى 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي

سعر الشراء: 61.68 جنيه

سعر البيع: 62.44 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سعر الشراء:61.50 جنيه

سعر البيع:61.72 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

سعر الشراء:61.45 جنيه

سعر البيع: 61.69 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك العربي الإفريقي الدولي

سعر الشراء: 61.36 جنيه

سعر البيع: 61.79 جنيه