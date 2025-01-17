اخر تحديثات.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم 17-1-2025 بالبنوك

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 17-1-2025 استقرارًا ملحوظًا وسجل الريال السعودي، على سعره مقابل الجنيه، في البنك الأهلي الكويتي، نحو 13.41 جنيه للشراء، و13.44 للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وسجل الريال السعودي، على سعره مقابل الجنيه، في البنك الأهلي الكويتي، نحو 13.41 جنيه للشراء، و13.44 للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة، نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.45للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.45للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، في بنك فيصل الإسلامي، نحو 13.38 جنيه للشراء، و13.45للبيع.

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، نحو 13.36 جنيه للشراء، و13.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وسجل سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد، نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.46 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك مصر



وسجل في بنك مصر، نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 50.44 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.