وزير الخارجية والهجرة يتلقي اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران لبحث آخر التطورات بالمنطقة

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وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة ونظيره الإيراني


تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، مساء أمس الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥، من "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران.

وتطرق الوزيران، إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث ثمن الوزير "عراقجي" الجهود المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ودور القاهرة المحوري فى هذا الصدد. 

ومن جانبه، أكد الوزير عبد العاطي، على الأهمية التي توليها مصر لبدء تنفيذ الاتفاق دون تأخير، مشيرا إلى  ضرورة التزام أطراف الاتفاق بكافة بنوده وفقًا للإطار الزمني الذي تم التوافق عليه.

كما أبرز وزير الخارجية، الأهمية الملحة للنفاذ العاجل والمستدام للمساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة وتأهيل بنيته التحتية واستعادة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما بحث الوزيران، تطورات الأوضاع في الإقليم، بما فى ذلك منطقة البحر الأحمر وتداعيات الاضطرابات خلال العام الماضي على أمن الملاحة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي، عن أمله أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى استعادة الاستقرار والهدوء وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر بما يحافظ علي حرية الملاحة الدولية في هذا الشريان الأهم في العالم.

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