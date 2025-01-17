اخر تحديث.. سعر الريال القطري في البنوك العاملة داخل مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 17-1-2025 استقرارًا ملحوظًا وبلغ سعر الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 12.82جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى





وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.84جنيه للشراء و13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى





وبلغ سعر الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 12.82جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية



وسجل الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 13.91جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

وسجل الريال القطري في بنك مصر نحو 12.94جنيه للشراء و13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

وسجل الريال القطري في بنك القاهرة نحو 12.94جنيه للشراء و13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي





وسجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 12.92جنيه للشراء و13.93جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.21 جنيه للشراء و163.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.71 جنيه للشراء و13.74 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.87 جنيه للشراء و6.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة، نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.45للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.45للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، في بنك فيصل الإسلامي، نحو 13.38 جنيه للشراء، و13.45للبيع.

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، نحو 13.36 جنيه للشراء، و13.45 للبيع.

