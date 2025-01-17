سعر اليورو الاوروبي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 17-1-2025 بالبنوك.. اخر تحديثات

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 17-1-2025 تراجعًا ملحوظًا وسجل اليورو في بنك البركة نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.27 للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات.

وسجل اليورو في البنك الاهلي المتحد اليوم الجمعة نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.10 للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

وسجل اليورو في بنك البركة نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المتحد

وسجل اليورو في البنك الاهلي المتحد نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.10 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي التجاري

وبلغ سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري نحو 51.82 جنيه للشراء، و52.06 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك نكست



وسجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ببنك نكست نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.79 جنيه للشراء، و52.22 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية



وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.29 للبيع.



سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.03 للبيع.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

وسجل سعر اليورو في ميد بنك إلى 51.88 جنيه للشراء، و52.11 للبيع.





سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 51.88 جنيه للشراء، و52.06 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس



وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 50.38 للشراء و50.48 جنيه للبيع.