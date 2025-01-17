اخر تحديث.. سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم 17-1-2025

حقق سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 17-1-2025 استقرارًا ملحوظًا وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلي المصري نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.09 للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري نحو 61.53 جنيه للشراء، و61.68 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك الاهلي المصري

وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلي المصري نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.09 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

وسجل الجنيه الاسترليني فى بنك مصر نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.09 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى بنك القاهرة

وسجل الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجاري الدولي

وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك التجاري الدولي نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك العربي الافريقي الدولي

وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى المصرف العربي الدولي

حقق الجنيه الاسترليني فى المصرف العربي الدولي نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل الجنيه الاسترليني فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

وسجل الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى بنك قطر الوطني

وسجل الجنيه الاسترليني فى بنك قطر الوطني نحو 61.33 جنيه للشراء، و62.10 للبيع.