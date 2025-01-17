أثارتعذيب.. تفاصيل إلقاء قاصر بنفسها من شرفة منزلها بالمقطم

فتحت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، التحقيق في واقعة قيام فتاة قاصر بالقاء نفسها من الطابق الربع، هربا من تعذيب زوجة والدها لها بطريقة وحشية.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة تبلغ من العمر 17 سنة وأنها تعرضت للتعذيب على يد زوجة والدها، والضرب المبرح وأثناء هروبها من التعذيب قامت بالقفز من شرفة مسكنها.

وطالبت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة للوقوف على ملابسات الحادث، وعما يوجد شبه جنائيه من عدمه.

البداية عندما تلقى المقدم محمد نبيل، رئيس مباحث قسم شرطة المطقم، إشارة من المستشفي العام، باستقبال فتاة مصابة بكسور وجروح، جراء سقوطها من علو.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.