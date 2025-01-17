محافظ أسيوط يشهد وصول أول جهاز لرسم حساسية العصب البصرى ورسم الشبكية بمستشفى الرمد

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة وصول أول جهاز لرسم حساسية العصب البصري VER ورسم الشبكية ERG في صعيد مصر بمستشفى الرمد بحي شرق أسيوط وذلك في إطار أعمال التطوير الجارية بالقطاع الصحي واستمرارًا للإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة الإمكانيات والتقنيات المتطورة بالمستشفيات وتزويدها باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات بما يمكنها من أداء مهامها في تقديم الخدمات العلاجية بشكل لائق

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بأسيوط وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط والدكتورة كرستين تادرس مدير مستشفى الرمد بأسيوط، وعدد من قيادات مديرية الصحة بأسيوط

وحيث شهد محافظ أسيوط، وصول أول جهاز لرسم حساسية العصب البصرى (VER) ورسم الشبكية (ERG) في صعيد مصر بمستشفى الرمد واستمع إلى شرح وافى من مديرة المستشفى عن عمل الجهاز في رسم العصب البصرى (VER) والذى يعمل على قياس مسار الإبصار بالكامل، من قرنية العين وحتى قشرة المخ البصرية لتحديد أي تشوهات عصبية أو وظيفية مرتبطة بالرؤية يُوصى بإجراء إختبار VEP للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية تؤثر على المسار البصري وكذلك اختبارات مخطط شبكية العين (ERG) والتي تساعد في التحقق من وجود أمراض شبكية العين وتقييم أنواع مختلفة من مشاكل الرؤية وصحة العين وأهمية الجهاز في الكشف الطبي للراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه

واستكمل المحافظ جولته بالمستشفى بتفقد العيادات الخارجية والتقى بعض المرضى للإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم وعلى الوضع الصحي للمرضى موجهًا الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى بحسن معاملة المواطنين والحفاظ على الأجهزة والمعدات الحديثة بأقسام المستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها لتعظيم الإستفادة منها وضمان إستمرار تقديم الخدمات لأطول فترة ممكنة فضلًا عن ضرورة تدريب العاملين من أطباء وتمريض على كيفية التعامل مع تلك الأجهزة

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بما تم إنجازه من أعمال تطوير وتحديث للخدمة الصحية المقدمة في مستشفى الرمد التي أصبحت من أحدث المستشفيات على مستوى محافظات الصعيد وهو ما يأتي في إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى القطاع الصحي وتقديم الخدمة الصحية للمرضى تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمة طبية لائقة للمرضى وتلبية احتياجاتهم في التخصصات المختلفة

مؤكدًا على إستمرار جولاته الميدانية والمفاجئة التي تستهدف المستشفيات والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من مدى جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في التخصصات المختلفة