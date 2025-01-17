" الأصفر " لأعلى مستوى و" الدولار " يتسيد العملات مع قرب عودة ترامب

حقق أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر ثباتا، حيث عززت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وذلك رغم تأثر المكاسب بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

كما سجل الذهب في المعاملات الفورية 2696 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مسجلة 2725 دولار.‭ ومن أسواق العملات تسيد الدولار الأسواق وسط ترقب لسياسات ترامب الاقتصادية

واكدت عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض، وتلاشي آمال خفض معدلات الفائدة بشكل كبير، الدولار الأميركي للارتفاع إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات، فيما يتوقع المستثمرون أن تتواصل هذه القوة بفعل سياسات الإدارة الجديدة التضخمية المواتية للنمو.

وارتفع مؤشر الدولار

الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، نحو 10 بالمئة من أدنى مستوياته في أواخر سبتمبر ليسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين.



إسبانيا والتي سجلت رقما قياسيا باستقبالها 94 مليون سائح في 2024 وسجلت إسبانيا زيارة 94 مليون سائحا خلال العام 2024، وهو رقم قياسي للدولة الأوروبية التي تُعَدّ الوجهة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.

أعلن وزير السياحة الإسباني، جوردي هيريو، أن التقديرات الأولية المتاحة أظهرت أن إسبانيا استقبلت "نحو 94 مليون زائر أجنبي خلال عام 2024".

مازلنا مع حضراتكم في جولتنا العالمية والخبر التالي من المركزي الأوروبي والذي يدعم المزيد من خفض أسعار الفائدة

وكما ظهر محضر اجتماع صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذي صدر الخميس، أن البنك يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بحذر وتدريجيا، ولكن من المرجح أن يمضي في‭ ‬‬التيسير النقدي وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي وقال إنه يتوقع المزيد من التيسير نظرا لتباطؤ التضخم".

وقالت شركتا الشحن البحري العالميتان ميرسك وهاباج لويد، الخميس، إنهما لا تتوقعان استئنافا فوريا لمسارات الشحن في البحر الأحمر بعد إعلان وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل وكانت شركة هاباج لويد قد أشارت في يونيو إلى أن وقف إطلاق النار لن يعني استئناف المرور عبر قناة السويس على الفور، إذ لا يزال من الممكن أن تتعرض حركة الملاحة لهجمات من الحوثيين في اليمن.