كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
أرسنال
أرسنال

وضع الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، يده على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أستون فيلا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا

يلتقي الجانرز مع ضيفه أستون فيلا، مساء غدًا السبت الموافق 18 يناير 2025 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل آرسنال المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، لويس سكيلى.

خط الوسط: بارتى، ريس، أوديجارد.

خط الهجوم: سترلينج، تروسارد، هافيرتز.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة متخلفًا بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يتواجد أستون فيلا في المرتبة السابعة برصيد 35 نقطة.
وتنقل مباراة أستون فيلا ضد آرسنال عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

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