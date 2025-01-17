كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

حدد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة برينتفورد، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة برينتفورد ضد ليفربول

ينزل الريدز ضيفًا ثقيلًا على برينتفورد، مساء غدًا السبت الموافق 18 يناير 2025 على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي –فان دايك – كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ماك أليستر – ريان خرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - كودي خاكبو.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما يتواجد برينتفورد في المرتبة العاشرة برصيد 28 نقطة.

وتنقل مباراة ليفربول ضد برينتفورد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.