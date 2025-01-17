محافظ أسيوط: توفير كافة الأصعدة لضمان سير امتحانات الإعدادية بأجواء مناسبة غدا

اعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة عن انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2025 غدا السبت ووجه بتوفير كافة الأصعدة لضمان سير أعمال الإمتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة وبيئة آمنة للطلاب أثناء فترة الإمتحانات

لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الإمتحانات مع ضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات والتعليمات الواردة من الوزارة لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب مما يسهم في نجاح سير أعمال الإمتحانات في كافة المدارس

مشيرًا إلى ضرورة التأكد من جاهزية اللجان وتطبيق الإجراءات الأمنية والإلتزام بضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان وتشديد الرقابة والإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش بشكل صارم لضمان نزاهة الإمتحانات ومنع أي محاولات للغش مقدمًا أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط قد عقدت إجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وذلك بحضور محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية والدكتورة آمال اسماعيل مدير المرحلة الإعدادية بالمديرية، ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية وجمال عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة وحسام محمود مدير إدارة شؤون الطلاب بالمديرية

لافتًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات باللجان من خلال غرف العمليات بكافة الإدارات التي تتم متابعتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مع توفير مستلزمات لجان الإمتحانات من أوراق وأدوات وغيرها لضمان أداء أعمال اللجان بشكل سليم

مشددًا على أهمية الحفاظ على الانضباط ومنع سبل ووسائل الغش في لجان الإمتحانات مع ضمان تطبيق كافة إجراءات أعمال الإمتحانات بشكل سليم.