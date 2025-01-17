تشكيل النصر ضد التعاون في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي

حدد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة التعاون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد التعاون

ينزل النصر ضيفًا ثقيلًا على التعاون، مساء اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025 على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام التعاون

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، محمد سيماكان، نواف بوشل.

خط الوسط: أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل.

خط الهجوم: ساديو ماني، عبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وتنقل مباراة النصر والتعاون عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.