"تنظيم الأسرة والزواج المبكر" فى ندوة بمركز ديروط بأسيوط

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن وحدة السكان بمحافظة أسيوط برئاسة ناريمان بركات مدير الوحدة قامت بتنفيذ ندوة توعوية تحت عنوان تنظيم الأسرة والزواج المبكر وحيث تناولت الندوة مناقشة وتوعية الرجال والشباب بالقضايا المجتمعية والأمور الحياتية كالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والزواج المبكر والإدمان والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وعادت الندوة بالقبول

وجاء ذلك بمشاركة نحو 144 من سيدات ورجال وشباب الذين تفاعلوا مع الندوة وحرصوا على الإستفادة من محتوى ورش العمل ما يؤكد التزامهم بتطبيق القيم المكتسبة

ويأتي ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وتحت إشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وذلك لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030

لافتًا إلى متابعة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط وبحضور عبير صلاح نائب رئيس المركز ومحسن جمال وكيل وزارة الإعلام بأسيوط ومدير إعلام شمال الصعيد ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وعمر مدحت رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، وجميلة يوسف مدير وحدة السكان بمركز ديروط، وسامية شوقي مسؤول حماية الطفل بمركز ديروط، واسراء سمير منسق وحدة السكان، وعلي شكري مدير مركز المعلومات، وميرفت إبراهيم مسؤول إعلام الإدارة الصحية، وبإشراف ومتابعة هلال عبد الحميد سكرتير الوحدة وبحضور وإشراف ميرفت فتحي منسق وحدة السكان بالوحدة المحلية بدشلوط مشيرًا إلى أهمية هذه الندوات في تحقيق التكامل وبث روح التعاون والمشاركة الإيجابية وتعزيز القيم المجتمعية.