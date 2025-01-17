لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.. مدخل خاص للمواطنين بالمركز التكنولوجي بمركز صدفا فى أسيوط

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة صدفا بقيادة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس المركز تقوم بتنفيذ مدخل خاص للمواطنين إلى المركز التكنولوجي وإدارة مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها حيث تم هدم جزء السور وعمل بوابة مستقلة وبناء عدد اثنين حائط كبير ليصبح ممر جاهز للمواطنين كما تم رفع مخلفات وتراكمات للرواكد داخل الوحدة المحلية لمركز صدفا

 لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو تلك الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقرر 

 

مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود المبذولة لاتخاذ وتنفيذ خطوات جادة لتنمية المحافظة وتنفيذ مشروعات التنمية بهدف الارتقاء بمستوى التنمية

اسيوط بالمركز بان بمستوى بناء بواب بوابة بير هدف هدم تذليل برا إنشاء الوحدة المحلية إمام الوحد المم المرك المركز المركز التكنولوجي الوحدة انش بقيادة بمركز هشام تلقي تنفيذ مشروعات تنمية توحيد

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