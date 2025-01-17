بايدن يكشف تفاصيل وعده لبوتين في بداية الأزمة الأوكرانية

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بوابة الفجر


كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه خلال إحدى المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية العملية الخاصة، وعد بعدم نشر أسلحة نووية في أوكرانيا وعدم ضمها إلى حلف الناتو.


وسأل مذيع قناة "MSNBC" بايدن عما إذا كان قد تحدث مباشرة مع بوتين بشأن عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، في بداية النزاع في أوكرانيا فأجاب بايدن بالإيجاب.

وزعم بايدن أن المحادثة أثيرت حول وجود الأسلحة النووية في أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي. ولكنه لم يحدد متى جرت المحادثة التي وصفها.

وتابع بايدن قائلا: "أخبرته أننا قد أزلنا الأسلحة النووية من هناك (أوكرانيا).. ولم تعد موجودة. نحن لا ننوي إعادتها، ولن تصبح أوكرانيا جزءا من حلف الناتو إلا إذا غيرت نظامها بشكل جذري".

وأضاف بايدن أنه أبلغ بوتين أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة أوكرانيا على "النمو"، لكن "هذين الحدثين (تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية وانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي ) لن يحدثا

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