بـ124 لجنة امتحانية لاستقبال 12699 طالبا.. انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية بمطروح غدا السبت وجاهزية

قالت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية علي أتم استعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية غدا السبت حيث يؤدي 12699 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية يؤدون امتحاناتهم أمام 123 لجنة امتحانية بكافة الإدارات التعليمية وقطاع البنجر.

وأشارت وكيل الوزارة أنه في التاسعة صباح غد السبت سيؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولي لمدة ساعتين ونصف ومادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف بينما وتستمر الامتحانات من يوم الاثنين المقبل على مدار الأسبوع المقبل حتى الخميس 23 يناير الجاري.

وأكدت نادية فتحي أنه تم تشكيل غرفة عمليات وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية

لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية وانضباطها علي مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف.