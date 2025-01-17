مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال إصلاحه فرن كهربائي بالمنيا

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اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء إصلاحه لفرن كهربائي في مدينة المنيا. تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة شخص صعقًا بالكهرباء أثناء إصلاحه لفرن كهربائي في منطقة دماريس بمدينة المنيا.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة "ش.م.ش" صعقًا بالكهرباء، وهو مقيم في منطقة دماريس.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى صدر المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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