بات المدرب النرويجي السابق لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، قريبا من تولي قيادة أحد الفرق الكبرى في تركيا، حسب تقرير صحفي.

سولسكاير يقترب من تدريب بشكتاش التركي

فوفقا لخبير انتقالات اللاعبين والمدربين، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، سيتم إعلان سولسكاير كمدير فني جديد لبشكتاش، بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

ولم يتول سولسكاير أي مهام تدريبية، منذ إقالته من مانشستر يونايتد في نوفمبر 2021.

وارتبط اسم مهاجم الشياطين الحمر السابق بالعودة لتدريب الفريق، عقب إقالة الهولندي إريك تين هاج، في أكتوبر الماضي، لكن خطط النادي الإنجليزي تغيرت.

يذكر أن هذه التجربة التدريبية، ستكون الأولى لسولسكاير خارج الكرتين الإنجليزية والنرويجية، حيث قاد فرق مولده وكارديف ومانشستر يونايتد.