سولسكاير يقترب من تدريب بشكتاش التركي

الفجر الرياضي

بات المدرب النرويجي السابق لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، قريبا من تولي قيادة أحد الفرق الكبرى في تركيا، حسب تقرير صحفي.

سولسكاير يقترب من تدريب بشكتاش التركي

فوفقا لخبير انتقالات اللاعبين والمدربين، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، سيتم إعلان سولسكاير كمدير فني جديد لبشكتاش، بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

txt

عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري

txt

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري والقنوات الناقلة

ولم يتول سولسكاير أي مهام تدريبية، منذ إقالته من مانشستر يونايتد في نوفمبر 2021.

وارتبط اسم مهاجم الشياطين الحمر السابق بالعودة لتدريب الفريق، عقب إقالة الهولندي إريك تين هاج، في أكتوبر الماضي، لكن خطط النادي الإنجليزي تغيرت.

يذكر أن هذه التجربة التدريبية، ستكون الأولى لسولسكاير خارج الكرتين الإنجليزية والنرويجية، حيث قاد فرق مولده وكارديف ومانشستر يونايتد.

مواد متعلقة

خالد الغندور: أحمد السيد زيزو جدد تعاقده مع نادي الزمالك

الزمالك يوضح آخر تطورات إصابات رباعي الفريق

الأكثر قراءة

عاجل..منير مكرم يعلن وفاة الفنان فكري صادق

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 17-1-2025

بلباو يودع كأس ملك إسبانيا بالسقوط أمام أوساسونا.. وسوسيداد يبلغ دور الثمانية

الكرملين يحذر من أي تعاون بين بريطانيا وأوكرانيا عند بحر آزوف

عاجل.. صادرات مصر الزراعية تحقق رقم قياسى غير مسبوق خلال عام 2024

موعد مباراة الخليج أمام العروبة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 17-1-2025 في محافظة البحيرة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 17-1-2025 في أسواق محافظة البحيرة