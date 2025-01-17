العثور على مسن متوفي في ظروف غامضة داخل منزله بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية، على جثمان مسن متوفي داخل منزله في ظروف غامضة في احدي احياء مركز المنيا، جاري نقل الجثمان إلى المستشفي وحُرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة مسن في حالة تيبس داخل منزله في ظروف غامضة في حي كفر المنصورة التابعة إداريا لمركز المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على "ع.ع" 65 عام مقيم في ذات كفر المنصورة.

جاري نقل الجثمان إلى مستشفى المنيا، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.