موعد مباراة الخليج أمام العروبة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
الخليج والعروبة
الخليج والعروبة

يستعد نادي الخليج لمواجهة نظيره العروبة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

نادي الخليج احتل المركز التاسع برصيد ٢٠ نقطة، من ١٤ مباراة حقق الفوز في ٦ مباريات وتعادل في مباراتان وهزم في ٦ مباربات.

بينما على الجانب الاخر يحتل العروبة المركز الرابع عشر برصيد ١٣ نقطة من ١٤ مباراة حقق الفوز في ٤ مباريات وتعادل في مياراة وهزم في ٩ مباريات.

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موعد مباراة الخليج والعروبة في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثالثة والربع بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

الخليج العروبة الخليج والعروبة الدوري السعودي دوري روشن

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