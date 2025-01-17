اسعار السمك اليوم الجمعة 17-1-2025 في الدقهلية

شهدت اليوم الجمعة أسعار السمك، ثباتا في الأسعار، في محافظة الدقهلية، حيث استقرت أسعار السمك اليوم، لدى المستهلك فى السوق المحلية، بجميع منافذ محافظة الدقهلية.

ولذا تنشر بوابة الفجر، أسعار السمك اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.



أسعار السمك في الدقهلية جاءت كما يلي:



كما استقرت أسعار السمك، لدى المستهلك فى السوق المحلية، وتراوح البلطي ما بين 60: 90 جنيهًا، كما تراوح الجمبري مابين 170: 390 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بأنواعها المختلفة مابين 80: 120 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السبيط لـ240 جنيهًا.

ينشر موقع "الفجر " أسعار الأسماك بسوق الجملة، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى 10جنيهات في أسواق التجزئة….كالتالي

أسعار السمك اليوم

الصنف السعر

بلطى 1 من 81 إلى 85 جنيه

بلطى 2 من 76 إلى 80 جنيه

بلطى اسوانى من 20 إلى 60 جنيه

فلية بلطى من 40 إلى 200 جنيه

قشر بياض من 75 إلى 1،255 جنيه

بياض املس 1 بلدى من 60 إلى 100 جنيه

بياض املس 2 خليجى من 30 إلى 50 جنيه

قراميط – شيلان من 30 إلى 50 جنيه

ثعابين من 50 إلى 250 جنيه

مكرونة خليجى من 65 إلى 75 جنيه

مكرونة سويسي من 60 إلى 110 جنيه

مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيه

برانيس اسكندرانى من 60 إلى 110 جنيه

موسى من 180 إلى 400 جنيه

سبيط – كاليماري – سابيا من 180 إلى 400 جنيه

قرش من 30 إلى 60 جنيه

حدادى من 10 إلى 30 جنيه

كابوريا من 40 إلى 240 جنيه

مرجان 1 من 60 إلى 70 جنيه

مرجان 2 من 45 إلى 50 جنيه

مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيه

بربون 1 من 65 إلى 60 جنيه

بربون 2 من 50 إلى 60 جنيه

بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيه

دنيس من 90 إلى 210 جنيه

جمبري جامبو من 540 إلى 600 جنيه

جمبري 1 من 430 إلى 510 جنيه

جمبري 2 من 330 إلى 440 جنيه

جمبري 2 مجمد من 175 إلى 375 جنيه

جمبري 3 من 95 إلى 245 جنيه

بوري 1 من 85 إلى 145 جنيه

بوري 2 من 70 إلى 80 جنيه

مازليا – كشر من 60 إلى 110 جنيه

شعور من 60 إلى 110 جنيه

وقار من 75 إلى 145 جنيه

قاروص – لوت من 60 إلى 160 جنيه

موزة من 70 إلى 95 جنيه

باغة من 20 إلى 50 جنيه

سردين من 65 إلى 85 جنيه

كسكمري من 55 إلى 75 جنيه

سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيه

ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيه