ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

حوادث
أعمال الحفر
أعمال الحفر

 أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق النتائج التالية ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود (حفرة بعرض 3م وعمق 15م) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).

ضبط (شخصين) حال قيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود (حفرتين كل منهما بقطر متر وعمق 15متر) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار

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