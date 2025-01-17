كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بسرقه سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بمغسلة سيارات).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.