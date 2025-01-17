ضبط سائق لقيامه بدهس سيدة مما أدى إلى وفاتها بعين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفاه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة "بها عدة جروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق إصطدمت بها سيارة "ميكروباص" محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.